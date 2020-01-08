Смартфоны Samsung заподозрили в шпионаже в пользу Китая

Речь идёт о функции под названием Device Care. Пользователь Reddit узнал, что данная утилита имеет отношение к китайской компании Qihoo 360. Эта компания ранее уже участвовала в скандалах, связанных со скрытым сбором данных. Сообщается, что Samsung подтвердила информацию о связи Device Care с Qihoo 360: модуль Storage утилиты работает на программном обеспечении китайской компании.

Пользователь утверждает, что данное ПО регулярно обращается к серверам, расположенным в Китае. Samsung заявила, что Qihoo получает только информацию, необходимую для оптимизации работы устройства: модель телефона, версию операционной системы, объём хранилища.

В сети уже появилась петиция с просьбой удалить программное обеспечение Qihoo 360 со смартфонов.