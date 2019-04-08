Смартфоны заменили всё: продажи компьютеров и ноутбуков продолжают падать

Согласно отчёту, падение спроса произойдёт на обоих рынках, однако в сегменте сотовых устройств падение будет совсем незначительным. Аналитики предсказывают, что в 2019 году объём поставок на рынке компьютерных устройств составит 406,3 миллиона единиц. Это будет на 0,7% меньше, чем в прошлом году (409,3 миллиона).

При этом объём поставок смартфонов и мобильников снизится всего на 0.017%. В последующие годы эксперты прогнозируют дальнейшее падение объёма поставок компьютеров. А вот доля смартфонов и мобильных телефонов в следующем году только вырастет.