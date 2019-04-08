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Смартфоны заменили всё: продажи компьютеров и ноутбуков продолжают падать

Поставки компьютерных устройств упадут примерно на 0,7% по сравнению с предыдущим годом
Исследовательская компания Gartner, специализирующаяся на анализе рынка информационных технологий, составила прогноз развития мирового рынка компьютерных устройств и сотовых аппаратов на ближайшие несколько лет.

Под компьютерными устройствами в исследовании подразумеваются настольные компьютеры и ноутбуки, а под сотовыми аппаратами — мобильные телефоны и смартфоны.

Согласно отчёту, падение спроса произойдёт на обоих рынках, однако в сегменте сотовых устройств падение будет совсем незначительным. Аналитики предсказывают, что в 2019 году объём поставок на рынке компьютерных устройств составит 406,3 миллиона единиц. Это будет на 0,7% меньше, чем в прошлом году (409,3 миллиона).

При этом объём поставок смартфонов и мобильников снизится всего на 0.017%. В последующие годы эксперты прогнозируют дальнейшее падение объёма поставок компьютеров. А вот доля смартфонов и мобильных телефонов в следующем году только вырастет.

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