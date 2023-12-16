Смелый план Европы по восстановлению природы: полное «выздоровление» к 2050 году

Взяв за основу опыт прошлых экологических политик, NRL устанавливает цели и четкие сроки, избегая при этом длительных национальных переложений. Несмотря на то, что закон называют сомнительной переменой, эксперты подчеркивают решающую роль его реализации на национальном уровне, особенно в сотрудничестве с такими землепользователями, как сельское хозяйство.

Закон предлагает беспроигрышный вариант — согласование целей для сельского хозяйства и восстановления природы. По мере того как Европа готовится к более зеленому будущему, все большее внимание уделяется Общей сельскохозяйственной политике ЕС, которая должна финансировать и стимулировать эти преобразования.