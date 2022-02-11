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Сменившим пол россиянам разрешили менять паспорт на «Госуслугах»Эту функцию убирали, а теперь вернули
Правозащитники добились того, чтобы на портал «Госуслуги» вернули возможность замены паспорта «в связи с изменением пола». Эта функция исчезла с сайта в 2020 году.
Правозащитники подали коллективную жалобу на портал госуслуг в начале октября 2021 года. Заявление попало в руки Министерства внутренних дел, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Министерства экономического развития, Генеральной прокуратуры и Уполномоченного по правам человека в РФ.
Заявители считают, что невозможность обратиться за заменой паспорта в связи с изменением пола через «Госуслуги» — это нарушение административного регламента МВД. Процесс замены паспорта для транссексуалов оказывался усложнён и они были лишены скидки на оплату госпошлины.
Новая газета
Почему в 2020 году функция пропала с портала, неизвестно. Минцифры только говорило о наличии «технических проблем» на сайте.
Источник: Новая газета