Сменившим пол россиянам разрешили менять паспорт на «Госуслугах»

Правозащитники подали коллективную жалобу на портал госуслуг в начале октября 2021 года. Заявление попало в руки Министерства внутренних дел, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Министерства экономического развития, Генеральной прокуратуры и Уполномоченного по правам человека в РФ.

Заявители считают, что невозможность обратиться за заменой паспорта в связи с изменением пола через «Госуслуги» — это нарушение административного регламента МВД. Процесс замены паспорта для транссексуалов оказывался усложнён и они были лишены скидки на оплату госпошлины.