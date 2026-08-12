СМИ: Apple выпустит фитнес-браслет без экрана

Опубликовано 12 августа 2026, 18:041 мин.
СМИ: Apple выпустит фитнес-браслет без экранаКак у Fitbit
Apple рассматривает возможность создания новых типов носимых устройств. Про часы с круглым дисплеем мы писали, теперь обсудим фитнес-трекеры без экрана. Такие устройства уже есть у WHOOP и Fitbit, подконтрольной Google.
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По данным Bloomberg, после более чем десяти лет существования Apple Watch компания готова отойти от привычного прямоугольного дизайна. Среди обсуждаемых идей и полностью беспроводные трекеры без дисплея, похожие на Fitbit Air или WHOOP Band 5.0.
Кроме Fitbit и WHOOP, такие устройства выпускают Amazfit и Garmin, есть ещё и умные кольца Oura и Samsung. Вице-президент Apple по сервисам и здоровью Эдди Кью якобы даже является поклонником подобных гаджетов.
Однако ждать таких новинок в ближайшее время не стоит. В сентябре на традиционной презентации Apple, скорее всего, покажет только очередные Apple Watch Series 12 и Apple Watch Ultra 4.
Источник:androidauthority
Автор:Максим Многословный
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