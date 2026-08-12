СМИ: Apple выпустит фитнес-браслет без экрана

По данным Bloomberg, после более чем десяти лет существования Apple Watch компания готова отойти от привычного прямоугольного дизайна. Среди обсуждаемых идей и полностью беспроводные трекеры без дисплея, похожие на Fitbit Air или WHOOP Band 5.0.

Кроме Fitbit и WHOOP, такие устройства выпускают Amazfit и Garmin, есть ещё и умные кольца Oura и Samsung. Вице-президент Apple по сервисам и здоровью Эдди Кью якобы даже является поклонником подобных гаджетов.

Однако ждать таких новинок в ближайшее время не стоит. В сентябре на традиционной презентации Apple, скорее всего, покажет только очередные Apple Watch Series 12 и Apple Watch Ultra 4.