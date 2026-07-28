Наука и технологии
Опубликовано 28 июля 2026, 15:13
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СМИ: Apple выпустит умные очки к концу 2027-го, но будет ли там камера – вопрос

Время решить есть
Apple планирует представить свои первые умные очки в июне 2027 года на ежегодной конференции для разработчиков WWDC, а продажи начать к концу того же года, заявили СМИ. Однако внутри компании якобы до сих пор идут споры, стоит ли оснащать устройство камерой.
СМИ: Apple выпустит умные очки к концу 2027-го, но будет ли там камера – вопрос

© Ferra.ru

Дело в том, что разработчики в подразделении Vision ставят приватность во главу угла. Камера у популярных нынче умных очков вызывают серьёзные нарекания: были случаи скрытой съёмки, а также жалобы на обработку записей посторонними людьми. Apple не хочет “повторять эти ошибки” и “рисковать репутацией компании”, которая “много лет позиционирует себя как защитника личных данных”.

Чтобы избежать проблем, инженеры рассматривают разные варианты. Например, оставить камеру, но полностью отключить функцию записи фото и видео. Тогда камера будет использоваться только для распознавания объектов и мест через ИИ.

Другой вариант — вообще убрать камеру и сделать очки исключительно для голосового управления через Siri, прослушивания музыки и звонков.

Источник:thenextweb
Автор:Максим Многословный
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