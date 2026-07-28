СМИ: Apple выпустит умные очки к концу 2027-го, но будет ли там камера – вопрос

Дело в том, что разработчики в подразделении Vision ставят приватность во главу угла. Камера у популярных нынче умных очков вызывают серьёзные нарекания: были случаи скрытой съёмки, а также жалобы на обработку записей посторонними людьми. Apple не хочет “повторять эти ошибки” и “рисковать репутацией компании”, которая “много лет позиционирует себя как защитника личных данных”.

Чтобы избежать проблем, инженеры рассматривают разные варианты. Например, оставить камеру, но полностью отключить функцию записи фото и видео. Тогда камера будет использоваться только для распознавания объектов и мест через ИИ.

Другой вариант — вообще убрать камеру и сделать очки исключительно для голосового управления через Siri, прослушивания музыки и звонков.