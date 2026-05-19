СМИ: Apple Watch Ultra 4 получат полностью новый дизайн

Опубликовано 19 мая 2026, 12:211 мин.
СМИ: Apple Watch Ultra 4 получат полностью новый дизайнПервый за годы
Оригинальные Apple Watch Ultra вышли в 2022 году, и с тех пор дизайн не менялся. Но, согласно свежим слухам, Apple Watch Ultra 4 получат «полностью новый внешний вид».
Помимо внешности, устройство ожидает «значительное улучшение датчиков». Неясно, добавят ли новые сенсоры или просто повысят точность и экономичность уже существующих.
Если судить по прогнозам крупных заказов у Taiwan-Asia Semiconductor (поставляет датчики для Apple Watch Ultra), презентация Apple Watch Ultra 4 пройдёт в сентябре — вместе с новой линейкой iPhone 18 Pro, Pro Max и, возможно, складного iPhone.