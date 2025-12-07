Наука и технологии
Опубликовано 07 декабря 2025, 19:05
1 мин.

СМИ: глава по разработке процессоров Apple уйдет вслед за другими руководителями

Великое переселение
Старший вице-президент Apple по аппаратным технологиям Джонни Сруджи, который руководит разработкой чипов компании, рассматривает возможность ухода из компании. Об этом сообщает Марк Гурман из Bloomberg.
По данным источников, Сруджи уже сообщил Тиму Куку о том, что «серьезно рассматривает» переход в другую компанию в ближайшем будущем. Окончательного решения еще нет.

Если Сруджи уйдет, это станет очередной крупной потерей для руководства Apple. Только в декабре компанию покинули или объявили об уходе несколько ключевых руководителей: глава по искусственному интеллекту Джон Джаннандреа, руководитель отдела дизайна интерфейсов Алан Дай, а также топ-менеджеры по правовым вопросам и экологической политике.

На фоне, кстати, Apple, по мнению аналитиков, испытывает сложности в гонке за лидерство в области ИИ. Теперь Тиму Куку (которому пророчат скорый уход с поста тоже) предстоит не только решать стратегические задачи, но и стабилизировать команду высшего руководства.

Источник:theverge
Автор:Максим Многословный
