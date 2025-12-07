СМИ: глава по разработке процессоров Apple уйдет вслед за другими руководителями

По данным источников, Сруджи уже сообщил Тиму Куку о том, что «серьезно рассматривает» переход в другую компанию в ближайшем будущем. Окончательного решения еще нет.

Если Сруджи уйдет, это станет очередной крупной потерей для руководства Apple. Только в декабре компанию покинули или объявили об уходе несколько ключевых руководителей: глава по искусственному интеллекту Джон Джаннандреа, руководитель отдела дизайна интерфейсов Алан Дай, а также топ-менеджеры по правовым вопросам и экологической политике.

На фоне, кстати, Apple, по мнению аналитиков, испытывает сложности в гонке за лидерство в области ИИ. Теперь Тиму Куку (которому пророчат скорый уход с поста тоже) предстоит не только решать стратегические задачи, но и стабилизировать команду высшего руководства.