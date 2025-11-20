СМИ: GoPro всё сложнее догнать китайскую DJI в сегменте экшн-камер

В отличие от многих экшн-камер, рассчитанных на принцип «включил и забыл», эта модель предлагает ручные настройки. В том числе и регулировку диафрагмы. Это

Внешне Osmo Action 6 почти не отличается от прошлогодней Action 5 Pro: те же два сенсорных экрана и большой круглый объектив. Однако внутри вся суть. Камера получила новый квадратный сенсор 1/1.1 дюйма, который облегчает кадрирование под разные форматы.