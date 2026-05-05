Опубликовано 05 мая 2026, 10:271 мин.
СМИ: Huawei выпустит серию флагманских умных часов под названием «X»В этом году
Huawei, судя по утечкам, готовит к релизу новую серию умных часов под названием «X». Устройства появятся к концу 2026 года, пишут СМИ.
© Ferra.ru
По данным китайских инсайдеров, новые часы станут флагманской линейкой. Внутреннее кодовое имя — «supernova». В серии, скорее всего, будет две модели: X1 и X1 Pro.
Для Huawei название «X» не ново. Есть одноименные складные смартфоны: Mate X и Pura X.
Назначение новых часов также не было раскрыто, поэтому чего от них ждать — дизайна, характеристик, экспериментов — неясно.
Тем не менее, пока всё это лишь слухи. Ждём официальных новостей от Huawei.