СМИ: Huawei выпустит серию флагманских умных часов под названием «X»

По данным китайских инсайдеров, новые часы станут флагманской линейкой. Внутреннее кодовое имя — «supernova». В серии, скорее всего, будет две модели: X1 и X1 Pro.

Для Huawei название «X» не ново. Есть одноименные складные смартфоны: Mate X и Pura X.

Назначение новых часов также не было раскрыто, поэтому чего от них ждать — дизайна, характеристик, экспериментов — неясно.

Тем не менее, пока всё это лишь слухи. Ждём официальных новостей от Huawei.