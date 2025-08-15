СМИ: Китай рекомендовал компаниям отказаться от чипов Nvidia и AMD

H20 и MI380 были разработаны Nvidia и AMD специально для обхода прошлых ограничений США на поставку мощных ИИ-чипов в Китай. Ранее в этом году Вашингтон обязал компании получать экспортные лицензии, а на этой неделе стало известно, что Nvidia и AMD будут отдавать 15% выручки от продаж в Китае в бюджет США.

Трамп назвал H20 «устаревшим» и заявил, что более производительные чипы Blackwell будут поставляться в Китай только с урезанной на 30−50% мощностью.

Китай — один из ключевых рынков для производителей ИИ-чипов. По словам главы Nvidia Дженсена Хуана, потеря этого рынка станет для компании «огромным ударом». Он оценивает объём китайского рынка искусственного интеллекта в $ 50 млрд в ближайшие 2−3 года.