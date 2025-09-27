Проект под кодовым названием Metabot* стартует с разработки «мировой модели», которая поможет роботу симулировать движения руки и выполнять сложные задачи. В феврале 2025 года Meta* рассматривала робота для домашних дел — пока до реального продукта ещё далеко.

Руководит командой по робототехнике Марк Уиттен, бывший CEO Cruise, а также активно участвуют лаборатории Superintelligence Labs. Компания считает, что именно программное обеспечение является главной «узкой горловиной» в развитии роботов.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена