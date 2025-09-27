Опубликовано 27 сентября 2025, 22:401 мин.
СМИ — Meta* планирует стать Android в мире роботовПолучится ли
Meta* готовит выход на рынок роботов, хотя основной фокус компании — не на аппаратном обеспечении, а на программном, пишут СМИ. По словам технического директора Meta* Эндрю Босворта, компания хочет создавать программное обеспечение для роботов, которое смогут лицензировать другие компании, как Google делает с Android.
Проект под кодовым названием Metabot* стартует с разработки «мировой модели», которая поможет роботу симулировать движения руки и выполнять сложные задачи. В феврале 2025 года Meta* рассматривала робота для домашних дел — пока до реального продукта ещё далеко.
Руководит командой по робототехнике Марк Уиттен, бывший CEO Cruise, а также активно участвуют лаборатории Superintelligence Labs. Компания считает, что именно программное обеспечение является главной «узкой горловиной» в развитии роботов.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена