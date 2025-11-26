СМИ назвали назвали четырех возможных преемников Тима Кука в Apple

По данным The Wall Street Journal, рассматриваются четыре ключевых кандидата:

Джон Тернус (50 лет) — курирует разработку аппаратного обеспечения. Под его руководством создавались iPad, Mac и AirPods, а также успешно проведён переход на фирменные процессоры. Считается главным претендентом.

Крейг Федериги (56 лет) — отвечает за программное обеспечение и искусственный интеллект. Известен как «решительный руководитель», умеющий «ставить чёткие задачи».

Эдди Кью (61 год) — руководитель отдела сервисов, заключивший важные соглашения с контент-провайдерами. Однако его возраст может стать препятствием.

Грег Джозвиак (61 год) — глава маркетинга, известный по презентациям новых продуктов Apple.

Хотя в Apple нет официальных возрастных ограничений, совет директоров может предпочесть более молодого кандидата для «долгосрочных планов». Официальных заявлений о сроках отставки Кука пока не поступало.