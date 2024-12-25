СМИ объяснили сложные «отношения» Apple и Nvidia

Натянутые отношения возникли еще в 2000-х годах, когда Стив Джобс был генеральным директором Apple, а компьютеры Mac полагались на видеокарты Nvidia. Как сообщается, разногласия той эпохи оставили неизгладимый след. Однако сегодня ситуация кажется менее личной. Apple сотрудничает с Nvidia в таких проектах, как исследования в области машинного обучения, и в этом году даже использовала фреймворк Nvidia для гарнитуры Vision Pro.

Apple, как пишут СМИ, делает ставку на независимость. Компания предпочитает арендовать доступ к графическим процессорам Nvidia у облачных провайдеров, таких как Amazon, а не покупать их напрямую. Apple в том числе разрабатывает собственные серверные чипы для ИИ, продолжая стремиться к снижению зависимости от внешних поставщиков.

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