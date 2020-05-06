СМИ описали устройство украинской бесшумной системы миномётной стрельбы

Как пишет «Военное обозрение», концепт бесшумного миномёта не является первым таким в стране. Отмечается, что эффект бесшумности новой разработке даёт запирание продуктов сгорания метательного заряда внутри корпуса снаряда. Шум от миномётного выстрела можно сравнить с шумом стрельбы из стрелкового оружия с глушителем. Новый концепт предполагает возможность изменения количества заряда и корректировки дальности стрельбы.

«Военное обозрение» поясняет, что бесшумный миномётный выстрел совершается разъёмным снарядом, который состоит из боевой части, дискретного метательного заряда, хвостовика со стабилизатором и поршня с инициирующим устройством внутри этого хвостовика.

Журналисты добавляют, что возможность бесшумного выстрела повышает эффективность использования миномёта в бою. Правда, такое оружие ещё не скоро поступит в серийное производство, ведь пока даже не пройдены первые испытания.