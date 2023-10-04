СМИ Rambler&Co сменили логотипы на нарисованные людьми с церебральным параличом

Неровные буквы шрифта символизируют невероятные усилия и упорство людей с церебральным параличом, служат мощным выражением поддержки и заботы о тех, кто страдает значительными двигательными нарушениями.

В 2023 году инициатива, получившая название «Доброшрифт», отметит свое пятилетие. За эти годы фонд «Подарок Ангелу» помог более чем 8500 детям с ДЦП получить необходимую поддержку. Это стало возможным благодаря вкладу многочисленных компаний и частных лиц, которые способствуют повышению информированности о деятельности фонда.

Эта акция приурочена ко Всемирному дню поддержки людей с церебральным параличом, который ежегодно отмечается в первую среду октября и является способом выражения солидарности и поддержки особенных людей.