СМИ раскрыли сотрудничество Google с израильскими военными над ИИ

Хотя Google публично заявляла, что работает только с гражданскими министерствами, сотрудники ее облачного подразделения, как сообщается, напрямую обратились к Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) после атаки ХАМАСа 7 октября. Согласно документам, сотрудники Google ускорили выполнение запросов ЦАХАЛа о предоставлении ИИ-инструментов, опасаясь, что в случае промедления Израиль выберет Amazon.

Сотрудничество происходило в тот момент, когда Google столкнулась с негативной реакцией на проект Project Nimbus, контракт с Израилем на облачные вычисления стоимостью 1,2 миллиарда долларов.

Протесты сотрудников, выступавших против проекта, привели к увольнению 28 работников, некоторые из которых были арестованы во время забастовок.

Google постоянно отрицает, что в рамках Nimbus она работает над проектами, связанными с военной тематикой.