Наука и технологии
Опубликовано 31 августа 2024, 18:00
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СМИ рассказали о «красных штампах» в досье Дурова

Павлу Дурову неоднократно отказывали в получении французского гражданства
Основатель Telegram Павел Дуров сталкивался с препятствиями в стремлении получить французское гражданство: на его заявлении, как пишет Лента.ру, несколько раз был поставлен красный штамп «запрос отклонен».
СМИ рассказали о «красных штампах» в досье Дурова
© Ferra

По данным французского телеканала TF1, заявление Дурова не соответствовало ни одному из необходимых критериев. Одним из ключевых вопросов была способность Дурова доказать свой вклад в укрепление влияния Франции, несмотря на подтверждение владения французским языком. И всё же в 2021 году Дурову было предоставлено французское гражданство.

Эта информация последовала за сообщениями о встрече Дурова с президентом Франции Эммануэлем Макроном в 2018 году, во время которой Макрон предложил перенести штаб-квартиру Telegram в Париж — Дуров отклонил это предложение.

В настоящее время Дурову предъявлено шесть уголовных обвинений.