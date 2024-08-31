СМИ рассказали о «красных штампах» в досье Дурова

По данным французского телеканала TF1, заявление Дурова не соответствовало ни одному из необходимых критериев. Одним из ключевых вопросов была способность Дурова доказать свой вклад в укрепление влияния Франции, несмотря на подтверждение владения французским языком. И всё же в 2021 году Дурову было предоставлено французское гражданство.

Эта информация последовала за сообщениями о встрече Дурова с президентом Франции Эммануэлем Макроном в 2018 году, во время которой Макрон предложил перенести штаб-квартиру Telegram в Париж — Дуров отклонил это предложение.

В настоящее время Дурову предъявлено шесть уголовных обвинений.