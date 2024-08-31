СМИ рассказали о «красных штампах» в досье Дурова

Опубликовано 31 августа 2024, 18:001 мин.
СМИ рассказали о «красных штампах» в досье ДуроваПавлу Дурову неоднократно отказывали в получении французского гражданства
Основатель Telegram Павел Дуров сталкивался с препятствиями в стремлении получить французское гражданство: на его заявлении, как пишет Лента.ру, несколько раз был поставлен красный штамп «запрос отклонен».
По данным французского телеканала TF1, заявление Дурова не соответствовало ни одному из необходимых критериев. Одним из ключевых вопросов была способность Дурова доказать свой вклад в укрепление влияния Франции, несмотря на подтверждение владения французским языком. И всё же в 2021 году Дурову было предоставлено французское гражданство.
Эта информация последовала за сообщениями о встрече Дурова с президентом Франции Эммануэлем Макроном в 2018 году, во время которой Макрон предложил перенести штаб-квартиру Telegram в Париж — Дуров отклонил это предложение.
В настоящее время Дурову предъявлено шесть уголовных обвинений.