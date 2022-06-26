СМИ рассказали о массовом переезде российских айтишников в Южную Америку

Журналисты поговорили в частности с 39-летним Максимом Артушенковым, который переехал с семьёй в аргентинский Буэнос-Айрес. По его словам, в Южную Америку перебираются в основном IT-специалисты и предприниматели, которые хотели развивать бизнес на международном уровне, но столкнулись с препятствиями после 24 февраля.

Financial Times пишет, что Южная Америка привлекательна для россиян комфортными условиями для бизнеса и «спокойным отношением к текущим геополитическим событиям». Профессор колумбийского университета ICESI Владимир Рувинский даже говорит о «новой волне» эмиграции. А управляющий одной из дубайских инвестиционных компаний Алексей Соловьёв рассказал, что с начала марта получил 40 запросов от российских предпринимателей. Он считает, что в регионе образуется российский технологический хаб.