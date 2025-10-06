СМИ рассказали о подземном бункере Трампа на случай Третьей мировой войны

Этот подземный бункер построили во времена Холодной войны, когда угроза ядерного конфликта была особенно велика. Его задача — обеспечить работу правительства и армии даже в случае ядерного удара. Комплекс напоминает небольшой город: внутри есть собственные электростанции, водоснабжение, склады с продовольствием и жилые помещения.

Он способен автономно работать неделями или месяцами. Толстые стены из гранита, мощные стальные двери и современные системы фильтрации воздуха защищают от радиации, химических и биологических угроз.