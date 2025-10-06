Наука и технологии
Опубликовано 06 октября 2025, 15:45
1 мин.

СМИ рассказали о подземном бункере Трампа на случай Третьей мировой войны

В горах Колорадо
На фоне растущей мировой напряжённости всё чаще звучит вопрос: возможна ли Третья мировая война? Пока глобального конфликта нет, многие страны готовятся к худшему. Так, в США одной из самых защищённых баз считается комплекс Чейенн-Маунтин, расположенный на глубине около 600 метров под Скалистыми горами в штате Колорадо. Западные СМИ рассказали о нём больше.
СМИ рассказали о подземном бункере Трампа на случай Третьей мировой войны
© AP

Этот подземный бункер построили во времена Холодной войны, когда угроза ядерного конфликта была особенно велика. Его задача — обеспечить работу правительства и армии даже в случае ядерного удара. Комплекс напоминает небольшой город: внутри есть собственные электростанции, водоснабжение, склады с продовольствием и жилые помещения.

Он способен автономно работать неделями или месяцами. Толстые стены из гранита, мощные стальные двери и современные системы фильтрации воздуха защищают от радиации, химических и биологических угроз.

© EPA

Бункер служит центром управления, который позволит руководству США, включая президента, продолжать работу и принимать решения даже во время и после ядерной атаки.

А будет ли “после”.

Источник:The Sun
Автор:Максим Многословный
Теги:
#защита
,
#сша