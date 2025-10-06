СМИ рассказали о подземном бункере Трампа на случай Третьей мировой войны

Опубликовано 06 октября 2025, 15:451 мин.
СМИ рассказали о подземном бункере Трампа на случай Третьей мировой войныВ горах Колорадо
На фоне растущей мировой напряжённости всё чаще звучит вопрос: возможна ли Третья мировая война? Пока глобального конфликта нет, многие страны готовятся к худшему. Так, в США одной из самых защищённых баз считается комплекс Чейенн-Маунтин, расположенный на глубине около 600 метров под Скалистыми горами в штате Колорадо. Западные СМИ рассказали о нём больше.
Этот подземный бункер построили во времена Холодной войны, когда угроза ядерного конфликта была особенно велика. Его задача — обеспечить работу правительства и армии даже в случае ядерного удара. Комплекс напоминает небольшой город: внутри есть собственные электростанции, водоснабжение, склады с продовольствием и жилые помещения.
Он способен автономно работать неделями или месяцами. Толстые стены из гранита, мощные стальные двери и современные системы фильтрации воздуха защищают от радиации, химических и биологических угроз.
Бункер служит центром управления, который позволит руководству США, включая президента, продолжать работу и принимать решения даже во время и после ядерной атаки.
А будет ли “после”.