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СМИ рассказали о шансах на победу российского истребителя Су-57 над американским F-22
Оба истребителя принадлежат к пятому поколению
СМИ рассказали о шансах на победу российского истребителя Су-57 над американским F-22. Оба этих самолёта принадлежат к пятому поколению.
Об этом пишет РИА ФАН, ссылаясь на китайское издание Sohu. В материале сообщается, что российский Су-57 представляет угрозу для F-22. И это несмотря на то, что ранее последний считался самым мощным истребителем в мире.
Отмечается, что даже американские военные согласны с тем, что российский самолёт будет лидером в ближнем бою с F-22. Журналисты пишут, что Су-57 был оптимизирован в последние годы, а многие проектные стандарты американского истребителя были сформированы несколько десятилетий назад.
Напомним, серийное производство Су-57 началось летом прошлого года. Сейчас истребитель находится в опытной эксплуатации.