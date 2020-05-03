СМИ рассказали о шансах на победу российского истребителя Су-57 над американским F-22

Об этом пишет РИА ФАН, ссылаясь на китайское издание Sohu. В материале сообщается, что российский Су-57 представляет угрозу для F-22. И это несмотря на то, что ранее последний считался самым мощным истребителем в мире.

Отмечается, что даже американские военные согласны с тем, что российский самолёт будет лидером в ближнем бою с F-22. Журналисты пишут, что Су-57 был оптимизирован в последние годы, а многие проектные стандарты американского истребителя были сформированы несколько десятилетий назад.

Напомним, серийное производство Су-57 началось летом прошлого года. Сейчас истребитель находится в опытной эксплуатации.