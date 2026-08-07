Наука и технологии
Опубликовано 07 августа 2026, 12:22
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СМИ: Samsung выпустит недорогие часы Galaxy Aero с батареей на неделю

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Samsung работает над умными часами бюджетного сегмента. По крайней мере, СМИ в коде приложения Galaxy Wearable нашли упоминание модели под кодовым названием Galaxy Aero. Работать они могут не на Wear OS Google, а на более простой платформе RTOS.
СМИ: Samsung выпустит недорогие часы Galaxy Aero с батареей на неделю

© Ferra.ru

RTOS — система лёгкая, она потребляет мало энергии и не требует мощного процессора. Такие часы умеют показывать время, считать шаги, измерять пульс, следить за сном и показывать уведомления. Батареи хватит надолго, обычно до недели и более.

Если подытожить, то у модели будет доступная цена и долгая работа без подзарядки, но возможности, по сравнению с полноценными смарт-часами, будут ограничены.

Официально Samsung пока не анонсировала часы.

Источник:digitaltrends
Автор:Максим Многословный
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