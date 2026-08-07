СМИ: Samsung выпустит недорогие часы Galaxy Aero с батареей на неделю

Опубликовано 07 августа 2026, 12:221 мин.
СМИ: Samsung выпустит недорогие часы Galaxy Aero с батареей на неделюЖдём?
Samsung работает над умными часами бюджетного сегмента. По крайней мере, СМИ в коде приложения Galaxy Wearable нашли упоминание модели под кодовым названием Galaxy Aero. Работать они могут не на Wear OS Google, а на более простой платформе RTOS.
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RTOS — система лёгкая, она потребляет мало энергии и не требует мощного процессора. Такие часы умеют показывать время, считать шаги, измерять пульс, следить за сном и показывать уведомления. Батареи хватит надолго, обычно до недели и более.
Если подытожить, то у модели будет доступная цена и долгая работа без подзарядки, но возможности, по сравнению с полноценными смарт-часами, будут ограничены.
Официально Samsung пока не анонсировала часы.