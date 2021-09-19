СМИ сообщили о применении Ираном «робота-пулемёта» для убийства физика-ядерщика

Наука и технологии
Сегодня в 17:05
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СМИ сообщили о применении Ираном «робота-пулемёта» для убийства физика-ядерщикаОружие может производить до 600 выстрелов в минуту
В ноябре 2020 года произошло убийство иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Сегодня журналисты сообщили, что оно было совершено с помощью «робота-пулемёта», который оснащён системой видеонаблюдения через спутник.
Об этом рассказывает The New York Times. Утверждается, что убийство совершили израильские разведчики после консультаций с ЦРУ. Его целью было — не допустить развития ядерного потенциала в Иране.
Для убийства выбрали новейшее компьютеризированное снайперское устройство с элементами искусственного интеллекта. Оно создано на основе специальной модели пулемёта FN MAG. В систему, как мы уже упоминали, входит видеонаблюдение через спутник. Сообщается, что «робот-пулемёт» может производить до 600 выстрелов в минуту.
Это устройство разобрали на части, чтобы тайно ввезти в Иран. Там его собрали и установили на автомобиль-пикап Мохсена Фахризаде. Оружие должно было самоуничтожиться после операции, но отлетело в сторону и осталось практически целым.