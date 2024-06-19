Наука и технологии
Опубликовано 19 июня 2024, 16:30
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СМИ сообщили о смерти известного философа Ноама Хомского. А он жив оказался

Ложь подтвердили
Социальные сети были погружены в скорьб, когда появились сообщения о смерти Ноама Хомского, которые... позже были опровергнуты. Знаменитый лингвист и философ, которому сейчас 95 лет, вполне жив, хотя и находится в больнице в Бразилии после перенесенного в прошлом году инсульта. По данным The Associated Press, Хомский испытывает трудности с речью и страдает частичным параличом правой стороны.
СМИ сообщили о смерти известного философа Ноама Хомского. А он жив оказался
© Ferra

Путаница началась, когда Jacobin и The New Statesman опубликовали преждевременные некрологи. New Statesman быстро отозвал свою статью, а Jacobin изменил заголовок и твит. Оба издания не проверили состояние Хомского из надежных источников, что привело к широкому распространению дезинформации, которое подхватили СМИ по всему миру.

Этот инцидент подчеркивает важность проверки фактов, особенно в деликатных ситуациях. Жена Хомского подтвердила, что сообщения о его смерти не соответствуют действительности.

Источник:The Verge
Автор:Максим Многословный
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