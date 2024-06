СМИ сообщили о смерти известного философа Ноама Хомского. А он жив оказался

Путаница началась, когда Jacobin и The New Statesman опубликовали преждевременные некрологи. New Statesman быстро отозвал свою статью, а Jacobin изменил заголовок и твит. Оба издания не проверили состояние Хомского из надежных источников, что привело к широкому распространению дезинформации, которое подхватили СМИ по всему миру.

Этот инцидент подчеркивает важность проверки фактов, особенно в деликатных ситуациях. Жена Хомского подтвердила, что сообщения о его смерти не соответствуют действительности.