СМИ: Тим Кук покинет пост главы Apple уже в следующем году

Тим Кук, которому недавно исполнилось 65 лет, руководит Apple уже 14 лет. За это время компания достигла многого, но и столкнулась и с рядом спорных решений. Именно при Куке Apple значительно расширила «аутсорсинг» производства. Это хоть и позволило компании работать в масштабах, недоступных ранее, но сделало компанию сильнее зависимой от иностранных заводов.

Слухи о возможном уходе Кука усилились после того, как компания объявила о выходе на пенсию операционного директора Джеффа Уильямса. После его ухода произошло перераспределение обязанностей среди топ-менеджеров: расширились роли главы сервисов Эдди Кью, руководителя программной инженерии Крейга Федериги и Джона Тернуса.