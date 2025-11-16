СМИ: Тим Кук покинет пост главы Apple уже в следующем году

Опубликовано 16 ноября 2025, 15:201 мин.
СМИ: Тим Кук покинет пост главы Apple уже в следующем годуКто его заменит
По данным СМИ, Тим Кук может покинуть пост генерального директора Apple уже в следующем году. Совет компании даже начал активнее прорабатывать план преемственности. Главным кандидатом называют Джона Тернуса, старшего вице-президента Apple по аппаратной инженерии.
Тим Кук, которому недавно исполнилось 65 лет, руководит Apple уже 14 лет. За это время компания достигла многого, но и столкнулась и с рядом спорных решений. Именно при Куке Apple значительно расширила «аутсорсинг» производства. Это хоть и позволило компании работать в масштабах, недоступных ранее, но сделало компанию сильнее зависимой от иностранных заводов.
Слухи о возможном уходе Кука усилились после того, как компания объявила о выходе на пенсию операционного директора Джеффа Уильямса. После его ухода произошло перераспределение обязанностей среди топ-менеджеров: расширились роли главы сервисов Эдди Кью, руководителя программной инженерии Крейга Федериги и Джона Тернуса.