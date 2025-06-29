СМИ: у США осталось всего шесть мощных противобункерных бомб GBU-57

Опубликовано 29 июня 2025, 15:001 мин.
СМИ: у США осталось всего шесть мощных противобункерных бомб GBU-57После ударов по Ирану
По данным журнала The National Interest, после недавних ударов по подземным объектам в Иране у США могло остаться всего шесть мощных бомб GBU-57, также известных как Massive Ordnance Penetrator (MOP). В стране это вызвало обеспокоенность, так как этих боеприпасов может не хватить в случае потенциальных конфликтов, например, с Китаем или Россией, пишет Лента.ру.
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С 2011 года было произведено примерно 20 таких бомб, и, по подсчётам автора статьи, 14 из них уже использованы. Эти боеприпасы предназначены для разрушения сильно укреплённых подземных целей, таких как ядерные объекты.
Также отмечается, что США работают над новым поколением подобного оружия в рамках проекта Next Generation Penetrator (NGP). Новая бомба будет весить около 10 тонн и сможет поражать цели с высокой точностью — с отклонением не более 2,2 метра. Она также будет способна проникать глубоко в землю и взрываться на нужной глубине.