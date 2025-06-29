СМИ: у США осталось всего шесть мощных противобункерных бомб GBU-57

С 2011 года было произведено примерно 20 таких бомб, и, по подсчётам автора статьи, 14 из них уже использованы. Эти боеприпасы предназначены для разрушения сильно укреплённых подземных целей, таких как ядерные объекты.

Также отмечается, что США работают над новым поколением подобного оружия в рамках проекта Next Generation Penetrator (NGP). Новая бомба будет весить около 10 тонн и сможет поражать цели с высокой точностью — с отклонением не более 2,2 метра. Она также будет способна проникать глубоко в землю и взрываться на нужной глубине.