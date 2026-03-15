СМИ узнали о 10 миллиардах долларов, которые получит США от сделки по TikTok

Опубликовано 15 марта 2026, 21:271 мин.
СМИ узнали о 10 миллиардах долларов, которые получит США от сделки по TikTokПлатежи поступят от новых инвесторов, включая Oracle
Администрация Дональда Трампа якобы получит около 10 миллиардов долларов за участие в сделке по выделению бизнеса TikTok в США. Об этом сообщили источники The Wall Street Journal и The New York Times. По их данным, 2,5 миллиарда уже поступили в казначейство 22 января, остальное будет выплачено частями.
Деньги платят новые инвесторы, в том числе Oracle и Silver Lake. Сумма сопоставима с более чем 70% от стоимости самой сделки, которая оценивается в 14 миллиардов долларов.
Это не первый случай вмешательства администрации в дела частного бизнеса. Ранее сообщалось о доле в Intel, «золотой акции» US Steel и участии в доходах Nvidia от продаж чипов в Китай.