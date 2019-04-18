СМИ выдумали историю с восстановлением Нотр-Дама по модели из Assassin's Creed

На днях в СМИ появилась новость о том, что при восстановлении Нотр-Дама архитекторы будут использовать материалы, собранные компанией Ubisoft для создания модели собора в игре Assassin’s Creed: Unity. Теперь Le Monde пишет, что эта история целиком выдумана журналистами. Издание поговорило с гендиректором компании Life3D, которая разработала точную 3D-модель Нотр-Дама для реконструкции, и он заявил, что игровой вариант не годится для реальной работы.

Гендиректор объяснил, что художники Assassin’s Creed хоть и работали по фотографиям и планам собора, всё же допустили вольности при создании игровой модели. Это же сказал и историк, выступавший консультантом Ubisoft.

Для реконструкции будет использоваться качественная документация по собору и его лазерный 3D-скан. Необходимости в обращении к Ubisoft попросту нет.