СМИ выяснили, сколько на чёрном рынке стоит досье на любого россиянина

Как сказано в статье BBC, за небольшие деньги в интернете можно купить данные о перемещениях человека по городу, детализацию его телефонных разговоров и даже кодовое слово от банковской карты. Информацию продают на нелегальных форумах. Причём это не те данные, которые стали доступны из-за какой-то утечки. Это актуальные данные. Услуги злоумышленников BBC назвал «онлайн-пробивом».

Корреспондент BBC решил проверить, как работает этот рынок. Он нашёл продавца на одном из форумов, написал ему в Telegram и попросил «пробить» два номера телефона: свой и родственницы. Услугу он оплатил через «Яндекс.Деньги». В 10 тысяч ему обошлись данные о владельцах номеров, и геоданные родственницы в моменты вывозов.

Издание утверждает, что ежегодно в России выносится более десятка приговоров в отношении работников государственных органов, сотовых операторов или банков, выполняющих заказы для посредников с этих форумов. Однако большая часть сделок, по всему видимому, остаётся неизвестной для правоохранительных органов.