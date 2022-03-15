СМИ: Яндекс продаст «Новости» и Дзен»

РБК утверждает, что о планах Яндекса продать сервисы рассказали три источника, близкие к компании. «В условиях усложнения доступа к капиталу и изменения экономической ситуации Яндекс решил сконцентрироваться на развитии поиска, технологий и городских сервисов», — заявил один из собеседников РБК.

Утверждается, что Яндекс обсуждает сделку с несколькими потенциальными покупателями, главный кандидат из них — холдинг VK. По словам одного из собеседников, переговоры ведутся с конца прошлого года. Источник в VK подтвердил РБК факт переговоров с Яндексом.

Ещё источники отметили, что Яндекс.Новости вызывали «много критики со всех сторон». Представитель Яндекса заявил, что они «не комментируют слухи».