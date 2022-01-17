СМИ заявили о размещении российских «Искандеров» у украинской границы

Сообщается, что эксперты, анализируя данные из открытых источников в интернете, обнаружили у границ Украины ОТРК «Искандер». Якобы развёртываются как минимум две ракетные бригады.

Расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) нашла в соцсетях как минимум три видео с предполагаемой переброской ракетных комплексов «Искандер» из Восточного военного округа в западном направлении. Видео сняли на Урале и на Дальнем Востоке. Аналитики предполагают, что в кадр попали пусковые установки, транспортно-заряжающие машины и ракеты комплекса.