Смог ли американский противотанковый комплекс пробить башню советского Т-64Б на учениях Украины

В мишень попали не с первого раза. Но когда попали, произошло разрушение части экрана. Впрочем, у настоящих танков имеется также динамическая защита, которая должна была помочь.

Отмечается также, что показанное пробитие в корме, скорее всего, является очень старым. Журналисты приходят к выводу, что ракета Javelin просто разрушилась без какого-либо особого эффекта.