Смог ли американский противотанковый комплекс пробить башню советского Т-64Б на учениях Украины

Смог ли американский противотанковый комплекс пробить башню советского Т-64Б на учениях УкраиныЖурналисты разобрались
Как пишет «Российская газета», Украина сообщила о поражении «российского танка» на учениях. Однако на самом деле в качестве мишени использовалась конструкция из пустого корпуса списанного бронетранспортёра БТР-80, на котором закрепили башню от подбитого старого советского танка Т-64Б. При этом к крыше башни приварили решётчатые экраны, но закрепили их на тонких металлических прутиках на непозволительно малой высоте от брони. Как отмечают журналисты, если бы так было в реальности, то командир и наводчик-оператор не имели бы возможности занимать и покидать рабочие места.
В мишень попали не с первого раза. Но когда попали, произошло разрушение части экрана. Впрочем, у настоящих танков имеется также динамическая защита, которая должна была помочь.
Отмечается также, что показанное пробитие в корме, скорее всего, является очень старым. Журналисты приходят к выводу, что ракета Javelin просто разрушилась без какого-либо особого эффекта.