Смогли бы люди выжить на пустынной планете как в «Дюне»?

В качестве основы для работы учёные использовали модель, которая предсказывает климат на Земле. Модели нужно указать необходимые параметры, а она создаст симуляцию климата для планеты. Учёные решили оставить на Арракисе те же законы физики, что и на Земле. Остальные данные они взяли из книг Герберта и энциклопедии по «Дюне».

Модель обрабатывала данные более трёх недель. Однако ожидание того стоило.