Смогли бы люди выжить на пустынной планете как в «Дюне»?Учёные провели моделирование
Исследователи создали климатическую модель Арракиса и даже предоставили её визуализацию (можно перейти по ссылке и позумить модельку):
В качестве основы для работы учёные использовали модель, которая предсказывает климат на Земле. Модели нужно указать необходимые параметры, а она создаст симуляцию климата для планеты. Учёные решили оставить на Арракисе те же законы физики, что и на Земле. Остальные данные они взяли из книг Герберта и энциклопедии по «Дюне».
Модель обрабатывала данные более трёх недель. Однако ожидание того стоило.
Sebastian Prenner
В книге говорится, что климат Арракиса становится более благоприятным в полярных регионах. Однако модель показала другую картину.
Во-первых, учёные узнали разбег температур на планете. В самые тёплые месяцы в тропиках температура достигает 45 градусов по Цельсию, а в самые холодные не опускается ниже 15 градусов. Наиболее экстремальные температуры наблюдаются как раз в средних широтах и полярных регионах. Летом там может быть до 70 градусов на песке. На полюсах температура может падать до -75 градусов. Так происходит из-за влажности и высокой облачности в полярных регионах.
Farnsworth et al
Во-вторых, как оказалось, дожди на Арракисе всё же могли бы идти, хоть и количество осадков было бы маленьким. Дожди шли бы в более высоких широтах летом и осенью и только в горах и на плато. В тропиках также могло быть облачно.
В книге упоминается, что полярные ледяные шапки на Арракисе существуют, по крайней мере, в северном полушарии. Однако по модели учёных, летние температуры на планете растопили бы любой полярный лёд.
Flickr
Учёные пришли к выводу, что люди могли бы выжить на Арракисе. Но наиболее пригодными для жизни районами были бы тропики. В книге же население планеты обитает в средних широтах — по модели они были бы очень опасными для человека.