Смогли бы люди жить в современном мире рядом с динозаврами

Смогли бы люди жить в современном мире рядом с динозаврамиОтвечает профессор-палеонтолог
По мнению Стива Брусатте, палеонтолога из Эдинбургского университета и консультанта Jurassic World Dominion, в сельской местности тиранозавра принёс бы сегодня больше вреда, чем пользы. Дело в том, что уже было немало случаев, когда хищник попадал в экосистему и наносил ей ущерб: например, подобное произошло, когда специалисты завезли на новые острова собак или крыс. А в случае с динозавром последствия могут быть ещё более серьёзными.
То же самое касается других динозавров. Так, бронтозавр, хотя и травоядный, но мог бы уничтожить важные сельскохозяйственные культуры и растения. Эксперты считают, что зауроподы съедали бы несколько сотен фунтов стеблей и листьев в день.
Ещё один интересный вопрос: способны ли динозавры прожить в современном мире долго? По словам специалиста, большая часть динозавров питалась самыми разными растениями. Поэтому непонятно, смогли бы они питаться тем разнообразием продуктов, которое доступно людям сегодня.
Большую роль играет и климат. Учёные спорят по поводу того, хладнокровными или теплокровными были на самом деле динозавры. От этого зависит, смогли бы они адаптироваться к современной жизни или нет. Тем не менее Брусатте считает, что приспособиться всё же динозавры могли бы ко всему, кроме падения астероида.
Также профессор уверен, что если бы сейчас какой-нибудь учёный клонировал динозавров, то вряд ли бы человечество могло бы мирно существовать рядом с ними. Всё дело в том, что у людей есть смертоносное оружие и они умеют убивать диких животных.