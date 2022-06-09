Смогли бы люди жить в современном мире рядом с динозаврами

По мнению Стива Брусатте, палеонтолога из Эдинбургского университета и консультанта Jurassic World Dominion, в сельской местности тиранозавра принёс бы сегодня больше вреда, чем пользы. Дело в том, что уже было немало случаев, когда хищник попадал в экосистему и наносил ей ущерб: например, подобное произошло, когда специалисты завезли на новые острова собак или крыс. А в случае с динозавром последствия могут быть ещё более серьёзными.

То же самое касается других динозавров. Так, бронтозавр, хотя и травоядный, но мог бы уничтожить важные сельскохозяйственные культуры и растения. Эксперты считают, что зауроподы съедали бы несколько сотен фунтов стеблей и листьев в день.