Смогут ли американские истребители защитить Европу в случае войны с РФ

Известно, что Вашингтон направил в Европу авиационное подкрепление, а в частности группировки истребителей F-15C/D Eagle в Польшу. Эти самолёты оснащены ракетами класса «воздух-воздух» AIM-120. Отмечается, что способность истребителей противостоять современным российским самолётам неоднократно ставилась под сомнение.

Кроме того, в Румынию отправили более лёгкий и дешёвый истребитель F-16. Его эффективность, по мнению экспертов, тоже сомнительна. У него хуже характеристики, чем у Су-30СМ или Су-35.

Также ВВС США перебросили четырех стратегических бомбардировщика B-52H в Великобританию. Их признали мощным активом и предупреждающим сигналом Москве. Эксперты предположили, что аэродромы, на которых будут размещены B-52, скорее всего, станут главной мишенью для российских военных в случае реального конфликта.