Смогут ли ветер и солнце полностью обеспечить энергией крупные страны

Исследователи заявили, что большая часть текущего спроса на электроэнергию в развитых промышленных странах может быть удовлетворена за счёт ветряной и солнечной энергетики. Однако, чтобы полностью удовлетворить требования стран, придётся приложить дополнительные усилия.

Согласно исследованию, наиболее надёжные системы, в которых преобладает ветроэнергетика, способны удовлетворять потребности стран в электроэнергии в 72-91% времени, даже без накопления энергии. С добавлением 12-часового запаса энергии такие системы удовлетворять потребности в 83-94% времени. При этом не нужны огромные запасы и избыточные генерирующие мощности.

Учёные также отметили, что полный переход на альтернативные источники энергии может быть проще для более крупных стран на более низких широтах, которые могут полагаться на солнце в течение всего года.