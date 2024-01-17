Сможем ли мы жить на Меркурии

Возможна ли тогда вообще жизнь на Меркурии? К сожалению, нет. И связано это с экстремальными условиями на этой планете. Из-за почти полного отсутствия атмосферы температура на ней колеблется от -173 до +430 градусов Цельсия. Также из-за этого все живые организмы на Меркурии подвергались бы сильному радиоактивному излучению.