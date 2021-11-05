Сможет ли единственный в России авианосец снова отправиться в плавание

Автор напомнил, что единственный в ВМФ России авианесущий корабль пережил и пожары, и неудачные посадки самолётов, и поломки. Сейчас авианосец находится на ремонте. Все надеются, что он будет готов к ходовым испытаниям в 2022 году. Но, по мнению автора, плавание «Адмирала Кузнецова» может быть отложено.

Модернизация корабля предусматривает замену Су-33 на МиГ-29К, увеличение количества самолётов до 26 с 24, размещение новых крылатых ракет и современной электроники. Однако автор отмечает, что авианосец уже стал посмешищем. А для постройки нового нет ни денег, ни инженерных разработок. Основной проблемой автор называет то, что Россия зависит от других стран в плане поставок комплектующих для военных кораблей. Кремлю нужно решить эту проблему.