Сможет ли Китай безнаказанно нацелить ракеты на США из соседних с Кубой стран

Подобно размещению в 1962 году ракет СССР на Кубе, в 2021 году ракеты Китая могут появиться в Сальвадоре. А это совсем недалеко от Штатов. Правда, у США есть и другие причины опасаться такого развития событий: например, активная торговля китайской стороны со странами Латинской Америки (в 2002 году общий объём торговли составлял 17 миллиардов долларов, а в 2019-м - 315 миллиардов долларов). Кроме того, китайцы, по словам главы Южного командования США Крейга Фаллера, стали активно скупать транспортную инфраструктуру.

Лидеры латиноамериканских стран нуждаются в спонсоре из-за сложной экономической ситуации. Таким спонсором становится Китай, который требует (в отличие от США, где нужно соблюдать права человека и пр.) лишь «уважения и лояльности». То есть, например, прекращения дипломатических отношений с Тайванем. Скорее всего, позже китайцы станут выдвигать и требования в отношении внешней политики, в том числе военно-политических действий.