Сможет ли Китай безнаказанно нацелить ракеты на США из соседних с Кубой стран

Сможет ли Китай безнаказанно нацелить ракеты на США из соседних с Кубой странИ почему американцы всё ещё не разработали эффективный способ защиты от китайского воздействия
Подобно размещению в 1962 году ракет СССР на Кубе, в 2021 году ракеты Китая могут появиться в Сальвадоре. А это совсем недалеко от Штатов. Правда, у США есть и другие причины опасаться такого развития событий: например, активная торговля китайской стороны со странами Латинской Америки (в 2002 году общий объём торговли составлял 17 миллиардов долларов, а в 2019-м - 315 миллиардов долларов). Кроме того, китайцы, по словам главы Южного командования США Крейга Фаллера, стали активно скупать транспортную инфраструктуру.
Лидеры латиноамериканских стран нуждаются в спонсоре из-за сложной экономической ситуации. Таким спонсором становится Китай, который требует (в отличие от США, где нужно соблюдать права человека и пр.) лишь «уважения и лояльности». То есть, например, прекращения дипломатических отношений с Тайванем. Скорее всего, позже китайцы станут выдвигать и требования в отношении внешней политики, в том числе военно-политических действий.
Одна из важнейших с точки зрения сотрудничества стран для Китая - Сальвадор. Всё дело в том, что при размещении там китайских ракет они станут «ответом» на американские ракеты в странах, находящихся рядом с Китаем. Ещё в Сальвадоре может возникнуть китайский флот.
США пытается помешать появлению китайского военного оружия в Сальвадоре. Но у них нет ни военных, ни экономических, ни миграционных инструментов для этого. Нападать на эту страну никто не будет (никто из американских политиков не предложит этого), спонсировать без жёстких требований это государство не получится, депортаций граждан тоже не предвидится.