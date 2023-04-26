Сможет ли недавно анонсированный бейджик-проектор заменить смарт-часы

Сможет ли недавно анонсированный бейджик-проектор заменить смарт-часыВполне, но не сразу
Humane, технологическая компания, которая стремится совершить революцию в области носимых устройств, недавно представила новое устройство, похожее на небольшую заколку или бейджик и проецирующее различную информацию лазером на поверхность перед собой, например, руку. Означает ли это конец «эпохи» смарт-часов?
Устройство оснащено камерой, обращенной к миру. Активировав камеру одним нажатием, пользователи могут легко делать снимки или использовать инструменты, подобные Google Lens, без необходимости разблокировать телефон.
Хотя устройство и оснащено лазерной проекционной системой, оно все-таки ограничено в плане отображения информации, поэтому его лучше рассматривать как конкурента смарт-часов, а не как замену смартфону. «Экран» устройства недостаточно велик, чтобы быть таким же удобным, как клавиатура на телефоне, а проецирование на стену или стол может вызвать проблемы с конфиденциальностью.
Несмотря на потенциал устройства, есть определенные неудобства для людей вокруг, связанные с постоянным присутствием на вашем теле объектива камеры. Компании Humane придется найти способы смягчить эту проблему с помощью заметных индикаторов и других мер.
В случае успеха устройство Humane может стать ценным дополнением к миру носимых устройств, а со временем и заменить смарт-часы.