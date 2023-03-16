“Новые возможности часто появляются в более мощных моделях”, - пишет OpenAI. Некоторые из них включают в себя способность создавать долгосрочные планы и действовать в соответствии с ними, а также накапливать “власть и ресурсы”.

Учитывая опасения ИИ, OpenAI предоставил группе Alignment Research Center (ARC) ранний доступ к нескольким версиям модели GPT-4 для проведения некоторых тестов. В частности, ARC оценил способность GPT-4 строить планы высокого уровня, создавать свои копии, приобретать ресурсы, прятать себя на сервере и проводить фишинговые атаки.

OpenAI раскрыла результаты этого тестирования. Вывод таков: предварительные оценки способностей GPT-4, проведенные без тонкой настройки под конкретные задачи, показали, что он неэффективен в автономном воспроизведении, получении ресурсов и избегании собственного отключения.

Так что пока что можно не переживать.