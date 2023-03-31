Сможет ли новый сервис Google "победить" ChatGPT

Однако, по прогнозам экспертов, Bard потребуется два года, чтобы пошатнуть бесспорное лидерство ChatGPT, поскольку Bard изначально построен на менее продвинутой модели ИИ, чем его конкурент. В настоящее время ChatGPT совершенствуется за счет общения с пользователями менее популярной поисковой системы Microsoft Bing, на долю которой в феврале 2023 года пришлось всего 2,98% поискового трафика.

На данном этапе LaMDA, на которой работает Bard уступает GPT-4, что лежит в основе ChatGPT, по функциональности.

Эксперты прогнозируют, что даже при неравных стартовых позициях у Bard больше возможностей стать лидером рынка чат-ботов на базе ИИ. Когда Google интегрирует Bard в свою поисковую систему, благодаря гораздо большей аудитории, он продвинется в развитии и завоюет рынок, прогнозирует Григорий Ревенко, директор Центра экспертизы R-Vision.