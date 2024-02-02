Snap отозвала все свои десятки тысяч дронов Pixy из-за риска возгорания

Новость появилась всего через несколько месяцев после того, как Snap полностью отказалась от проекта Pixy, оставив пользователей в недоумении, что делать с их миниатюрными летающими камерами. Теперь ответ ясен: немедленно прекратить их использование.

Что случилось? Комиссия по безопасности потребительских товаров США (CPSC) сообщает о четырех случаях перегрева и вздутия батарей, что привело к одному возгоранию и даже легкой травме.

К счастью, компания Snap предлагает полный возврат денег за дрон и приобретенные дополнительные батареи. Возврат возможен даже в случае, если вы потеряли чек. Но дрон все равно придется отдать.

Этот шаг знаменует собой окончание недолговечного эксперимента Snap на рынке дронов. Хотя компания изначально считала, что у беспилотников больше потенциала, чем у очков Spectacles, продажи Pixy упали. По данным CPSC, было продано около 71 000 устройств, включая как дроны, так и отдельные батареи.