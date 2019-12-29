Snapchat «снимет» любого пользователя в сериале

Такие аватары и называются Bitmoji. Посмотреть шоу «со своим» участием можно будет в разделе Discovery. Аватары пользователя и его друзей станут героями различных приключений, например, будут управлять космическим кораблём Star Treky, влюбляться в роботов и сражаться с зомби.

Стоит отметить, что Bitmoji — это довольно уникальная история для соцсетей. Их нет у Facebook и Instagram, поэтому они являются конкурентным преимуществом Snapchat.

Журналисты считают, что Bitmoji TV может помочь компании привлечь новую аудиторию. Однако успех проекта будет зависеть от качества и сценария шоу. Если они окажутся слишком скучными и детскими, то задумка только погубит Snapchat.