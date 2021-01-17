Snapchat уличили в подкупе своих пользователей

В ноябре прошлого года в Snapchat появилась лента коротких роликов Spotlight, аналогичная TikTok. Тогда же руководство соцсети стало звонить блогерам и предлагать им деньги за ролики. Один из таких блогеров стал публиковать больше видео, иногда по 120 в день. К середине января он уже заработал на Snapchat почти $3 млн.

Таких блогеров по всему миру немало. Сколько ещё они будут получать деньги от соцсети, неясно. В Snapchat рассказали, что суммы выплат зависят от уникальных просмотров и внутренних метрик.