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"Снесет половину берега у континента": Рогозин оценил баллистическую ракету "Сармат"Испытательный полет которой уже был успешно совершен
Глава “Роскосмоса” Дмитрий Рогозин на просветительском марафоне “Новые Горизонты” общества “Знание” заявил, что достаточно одной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Сармат", чтобы уничтожить половину берега континента.
Такая ракета может снести половину берега континента, который нам не понравится
Дмитрий Рогозин
Гендиректор “Роскосмоса”
“РИА Новости” напомнили, что "Сармат" будет выпускать "Красмаш" (которое входит в структуру "Роскосмоса"). При этом 20 апреля на космодроме Плесецк уже состоялся первый испытательный пуск ракеты. В Минобороны России сообщили, что расчетные характеристики удалось подтвердить на всех этапах полета, а учебные боевые блоки прибыли в заданный район полигона Кура, что на Камчатке.
Ранее американские журналисты опубликовали материал, в котором заявили о важности создания российскими специалистами новейшей МБР «Сармат».