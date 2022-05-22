"Снесет половину берега у континента": Рогозин оценил баллистическую ракету "Сармат"

“РИА Новости” напомнили, что "Сармат" будет выпускать "Красмаш" (которое входит в структуру "Роскосмоса"). При этом 20 апреля на космодроме Плесецк уже состоялся первый испытательный пуск ракеты. В Минобороны России сообщили, что расчетные характеристики удалось подтвердить на всех этапах полета, а учебные боевые блоки прибыли в заданный район полигона Кура, что на Камчатке.

Ранее американские журналисты опубликовали материал, в котором заявили о важности создания российскими специалистами новейшей МБР «Сармат».