Снимки спутника Юпитера Ио с Земли превзошли снимки с космоса

Прибор SHARK-VIS, управляемый командой под руководством Фернандо Педичини, повышает четкость наблюдений за счет уменьшения атмосферной турбулентности. Это достижение позволило исследователям задокументировать значительное событие «всплытия» возле главного вулкана Ио, Пеле, с темной лавой и белыми отложениями диоксида серы от соседнего извержения на Пиллан-Патера.

Эти подробные наблюдения дают важнейшее представление об интенсивной вулканической активности Ио, вызванной гравитационным взаимодействием с Юпитером и соседними лунами. Соавтор исследования Эшли Дэвис отметил, что подобная четкость в наблюдении с Земли за вулканическими изменениями на Ио ранее была недостижима. Новые данные не только улучшают наше понимание внутренней структуры Ио, но и «устанавливают новый стандарт для будущих наблюдений Солнечной системы».