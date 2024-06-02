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Наука и технологии
Опубликовано 02 июня 2024, 20:52
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Снимки спутника Юпитера Ио с Земли превзошли снимки с космоса

Есть порох в пороховницах
Новые изображения луны Юпитера Ио, полученные с помощью Большого бинокулярного телескопа (LBT) на горе Грэм, штат Аризона, предлагают беспрецедентные виды ее вулканического ландшафта. Благодаря использованию высококонтрастного оптического прибора SHARK-VIS и усовершенствованной адаптивной оптики на этих изображениях видны особенности поверхности размером до 80 км в поперечнике, что превосходит снимки, сделанные космическими аппаратами.
Снимки спутника Юпитера Ио с Земли превзошли снимки с космоса
© INAF/Large Binocular Telescope Observatory/Georgia State University; IRV-band observations by SHARK-VIS/F. Pedichini; D. Hope, S. Jefferies, G. Li Caus

Прибор SHARK-VIS, управляемый командой под руководством Фернандо Педичини, повышает четкость наблюдений за счет уменьшения атмосферной турбулентности. Это достижение позволило исследователям задокументировать значительное событие «всплытия» возле главного вулкана Ио, Пеле, с темной лавой и белыми отложениями диоксида серы от соседнего извержения на Пиллан-Патера.

Эти подробные наблюдения дают важнейшее представление об интенсивной вулканической активности Ио, вызванной гравитационным взаимодействием с Юпитером и соседними лунами. Соавтор исследования Эшли Дэвис отметил, что подобная четкость в наблюдении с Земли за вулканическими изменениями на Ио ранее была недостижима. Новые данные не только улучшают наше понимание внутренней структуры Ио, но и «устанавливают новый стандарт для будущих наблюдений Солнечной системы».

Источник:Arizona.edu
Автор:Максим Многословный
Теги:
#космос
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#спутник
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#юпитер