Снизилась доля россиян с компьютерными навыками

Снизилась несущественно: в 2018 году 77,3% населения в возрасте от 15 до 74 лет имели навыки работы с компьютером, а в 2019 — 75,5%. Сообщается, что среди молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет показатель за год тоже немного снизился — с 94,2% до 92,9%.

Почему так могло произойти, не объясняется. Также нет подробной информации о том, как формировалась выборка статистического исследования.

Стоит отметить, что под компьютерными навыками имеются в виду отправка сообщений по электронной почте, создание презентаций, использование приложений для редактирования фото и видео и написание компьютерных программ. Не можем не отметить, насколько сильно последний навык выбивается из списка.