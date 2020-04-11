Сноуден: государство будет использовать коронавирус, чтобы получить больше власти

Об этом Сноуден заявил изданию Vice. Он рассказал, что наблюдает, как в мире происходит усиление слежки за людьми и вводятся меры, которые «приостанавливают» гражданские права для борьбы с пандемией. Всё это кажется Сноудену тревожным захватом власти.

Он думает, что после окончания эпидемии, государства вряд ли откажутся от приобретённых инструментов власти.

Напомним, в 2013 году Сноуден передал СМИ секретную информацию АНБ о тотальной слежке американских спецслужб за коммуникациями между людьми во многих странах мира.