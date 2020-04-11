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Сноуден: государство будет использовать коронавирус, чтобы получить больше власти
Он считает, что после эпидемии средства тотального контроля никуда не исчезнут
Скандально известный бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден (Edward Snowden) считает, что государство будет использовать коронавирус, чтобы получить больше власти. Он призывает людей не позволять властям использовать кризис в своих целях.
Об этом Сноуден заявил изданию Vice. Он рассказал, что наблюдает, как в мире происходит усиление слежки за людьми и вводятся меры, которые «приостанавливают» гражданские права для борьбы с пандемией. Всё это кажется Сноудену тревожным захватом власти.
Он думает, что после окончания эпидемии, государства вряд ли откажутся от приобретённых инструментов власти.
Напомним, в 2013 году Сноуден передал СМИ секретную информацию АНБ о тотальной слежке американских спецслужб за коммуникациями между людьми во многих странах мира.