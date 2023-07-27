Снялся ли Уилл Смит в ремейке «Матрицы» и как дипфейки создают ложные воспоминания

Снялся ли Уилл Смит в ремейке «Матрицы» и как дипфейки создают ложные воспоминанияА Брэда Питта «засунули» в «Сияние»
Новое исследование показало поразительный потенциал дипфейков для внедрения ложных воспоминаний в сознание людей. В исследовании, опубликованном в журнале PLOS One, участникам показывали поддельные ролики с ремейками несуществующих фильмов, заставляя их поверить в то, что эти фильмы существуют. Удивительно, но некоторые даже оценивали эти вымышленные фильмы как лучшие, чем классические оригиналы.
Однако в ходе исследования было обнаружено, что простые текстовые описания могут быть столь же эффективны для искажения памяти, как и дипфейки, что позволяет предположить, что технология может быть не единственным виновником создания ложных воспоминаний.
Ведущий автор исследования Джиллиан Мерфи подчеркнула необходимость сбора данных о реальном вреде новых технологий, таких как дипфейки, прежде чем делать антиутопические выводы. Хотя исследование показало, что 49% участников были одурачены поддельными видео, Мерфи считает, что нет никакой уникальной угрозы от подделок по сравнению с другими формами дезинформации.
Чтобы защититься от потенциальной опасности фальшивок, людям необходимо стать технологически грамотными и уметь отличать настоящие медиа от манипулируемых. В условиях стремительного развития генеративного искусственного интеллекта необходимо сохранять бдительность, чтобы не допустить переписывания истории с помощью обманных технологий.