Снялся ли Уилл Смит в ремейке «Матрицы» и как дипфейки создают ложные воспоминания

Ведущий автор исследования Джиллиан Мерфи подчеркнула необходимость сбора данных о реальном вреде новых технологий, таких как дипфейки, прежде чем делать антиутопические выводы. Хотя исследование показало, что 49% участников были одурачены поддельными видео, Мерфи считает, что нет никакой уникальной угрозы от подделок по сравнению с другими формами дезинформации.

Чтобы защититься от потенциальной опасности фальшивок, людям необходимо стать технологически грамотными и уметь отличать настоящие медиа от манипулируемых. В условиях стремительного развития генеративного искусственного интеллекта необходимо сохранять бдительность, чтобы не допустить переписывания истории с помощью обманных технологий.